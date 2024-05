Hombría, Género y Crimen: notas para una criminología de la masculinidad

Abstract

Masculinidad y hombría, manera en que la sociedad configura un sistema sexo-genérico. Comprenden significados y creencias con efectos en los cuerpos, identidades, subjetividades, prácticas e interacciones, cuyas bases son las relaciones de poder. Tal visión representa uno de los sub-campos de estudio más recientes en la Criminología y en los estudios de género, donde se discierne una multiplicidad de configuraciones de lo masculino, operantes en un contexto determinado. Concepción que surge del constructivismo-estructuralista en los noventa, misma que proporciona claridad para comprender el asunto del crimen y las conductas disruptivas -a razón de las discusiones que propone y que habían permanecido ausentes en el pensamiento criminológico de buena parte del siglo XX-. El presente artículo examina la pertinencia que tiene el estudio de los hombres y la masculinidad desde una perspectiva de género como articulación teórico-conceptual para el robustecimiento, actualización y análisis criminológico.



Masculinity and manhood, the way in which a society configures a sex-gender system. Understands meanings and beliefs with effects on bodies, identities, subjectivities, practices and interactions, whose bases are power relationships. Such a vision represents one of the most recent sub-fields of study in criminology and gender studies where a multiplicity of configurations of the masculine, operating in a given context, are discerned. Conception that arises from constructivism-structuralist in the nineties, which provides clarity to understand the issue of crime and disruptive behavior –due to the discussions it proposes and that had remained absent in criminological thought for much of the century XX-. This article examines the relevance of the study of men and masculinity from a gender perspective as a theoretical-conceptual articulation for strengthening, updating and

criminological analysis.