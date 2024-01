key-enter This Pub is a Version of

Violences en contexte conjugal et stratégies de protection adoptées par les femmes

Published on Jan 29, 2021

journals.openedition.org Description Les violences au sein du couple peuvent s’exercer de différentes manières (physique, sexuelle, psychologique, économique), varier en fréquence, en intensité et évoluer dans le temps. Pour faire face à ces violences, diverses stratégies peuvent être adoptées. La présente étude explore les stratégies de protection adoptées par 75 femmes ayant vécu au moins une forme de violence au sein du couple dans les trois années précédant l’entrevue. Le recueil des données s’est fait durant des entretiens en face-à-face à l’aide de questions fermées et de calendriers d’histoire de vie. L’objectif est de présenter un portrait des stratégies mises en place par les victimes pour minimiser la revictimisation. Lorsque la dynamique des événements n’est pas prise en considération, les résultats montrent une efficacité toute relative des mesures utilisées.