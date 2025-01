Vida digital y tendencias delictivas en el sur global: sobre el impacto del mayor uso de Internet en las oportunidades para la delincuencia

Abstract

Este estudio aborda una laguna en la literatura sobre las tendencias delictivas al explorar cómo el aumento del uso de Internet y el proceso de digitalización reforman fundamentalmente las oportunidades para la delincuencia. Analizamos la relación entre la agencia humana y la estructura social, demostrando cómo el ”mundo virtual”, al alterar los hábitos sociales, crea un terreno fértil para el ciberdelito. Se empleó el Modelo Lineal Multinivel (MLM) para estimar la participación en los delitos de daños a la propiedad (PDC) en función de las tipologías individuales. Además, extendemos nuestro análisis para tener en cuenta los patrones estacionales y prever tendencias mediante el método Holt-Winters (HW), considerando los efectos de la pandemia de Covid-19. Los hallazgos muestran que la adopción de tecnologías digitales ha transformado las interacciones sociales y el comportamiento delictivo, reduciendo la participación en delitos en las calles y aumentando la exposición a delitos en el ciberespacio, especialmente entre los adolescentes. Los resultados también revelaron que la variabilidad en la trayectoria de participación delictiva se explica tanto por la tipología individual como por el acceso a Internet. Además, los ciberdelitos aumentaron significativamente después de marzo de 2020 en comparación con los delitos violentos. Estos nuevos patrones y tendencias subrayan la necesidad de contar con agencias especializadas en la aplicación de la ley para abordar los ciberdelitos y las amenazas en línea, así como promover estrategias de prevención y educación.



This study addresses a gap in the literature about crime trends by exploring how increased Internet usage and the digitalization process fundamentally reshape criminal opportunities. We analyse the relationship between human agency and social structure, demonstrating how the “virtual world” alters social habits in a manner that creates a fertile ground for cybercrime. Multilevel Linear Modelling (MLM) was employed to estimate participation in Property Damage Crime (PDC) based on individual typologies. Additionally, we extend our analysis to account for seasonal patterns and forecast trends through the Holt-Winters (HW) method, considering the effects of the Covid-19 pandemic. Findings show that the adoption of digital technologies has transformed social interactions and criminal behaviour, reducing participation in street crimes while increasing exposure to online offenses, especially among teenagers. The results also revealed that variability in the trajectory of crime participation is explained by individual typology and Internet access. Moreover, cybercrimes significantly increased after March 2020 compared to violent crimes. These emerging patterns and trends underscore the need for specialized law enforcement agencies to address cybercrimes and online threats, and to promote prevention and education strategies.