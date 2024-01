Description

L’organisation et l’intervention de la police au Nunavik présentent un caractère particulier en raison des spécificités géographiques, historiques et sociales de cette région. Créé en 1996, le Corps de police régional Kativik (CPRK) assure la prestation des services policiers dans les 14 communautés inuit du Québec, fortement déstabilisées par l’ampleur de leurs problématiques sociales. Le CRPK est composé en majorité de policiers non autochtones. À l’instar des autres services policiers autochtones, il fait face à un manque d’effectifs et à un taux de roulement important. De plus, les relations entre les services policiers du Nunavik et la population sont difficiles. De nombreux témoignages font état de pratiques abusives et de non-respect des droits. Face aux défis du maintien de l’ordre dans cette région, les leaders inuit revendiquent l’augmentation des effectifs sur leur territoire et la reconnaissance de l’expertise et des pratiques inuit dans le domaine de la sécurité publique.