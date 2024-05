"El delincuente en busca de sentido". El papel de la dimensión existencial en la carrera delictiva

Abstract

Este trabajo analiza de qué manera el sentido de vida, en su presencia o ausencia, contribuye a la continuidad delictiva y a su desistimiento. Se utilizó una metodología cualitativa, basada en la realización de entrevistas de historia de vida a una muestra de 23 delincuentes de carrera. Los resultados indicaron que los participantes se encontraban afligidos por un estado de "vacío existencial" durante el desarrollo de su trayectoria criminal, caracterizado por la frustración y la adicción, que favorecía la persistencia delictiva. Por el contrario, el desistimiento se atribuyó a la toma de consciencia de dicho estado negativo y al descubrimiento de nuevos propósitos vitales significativos –p. ej. familia, religión, ayudar a otras personas, etc.– que reportaban un bienestar y autorrealización que no pudieron ser experimentados durante el pasado criminal.



This paper analyzes the way in which meaning in life, on its presence or absence, contributes to criminal persistence and its desistance. It used a qualitative methodology, based in life story interviews to a sample of 23 career offenders. Results showed that participants were afflicted by a state of "existential vacuum" during the development of their criminal career, characterized by frustration and addiction, which enhanced criminal persistence. Contrarily, desistance was attributed to the awareness of such negative state and the discovery of new meaningful purposes in life –e. g. family, religion, helping others, etc.– which reported a wellbeing and self-actualization which couldn’t be experienced during the criminal past.