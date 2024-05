Recolección ilegal de madera de secuoya en un parque estatal de California: análisis desde la perspectiva de los guiones delictivos

Abstract

Los estudios empíricos sobre la recolección ilegal de flora son escasos, y los pocos que existen tienden a centrarse en el estudio de la tala ilegal de árboles. El objetivo de este artículo es proporcionar un conocimiento más profundo acerca del problema del robo de madera en parques protegidos, así como identificar vías potenciales para la detección y prevención de este delito, utilizando el estudio de caso del robo de madera partida en el Humboldt Redwoods State Park (EE.UU.). Utilizamos el análisis de guiones delictivos para ofrecer una descripción detallada del proceso de comisión de este tipo de delitos. Nuestras fuentes de datos incluyen la recogida de información sobre cada delito, observaciones de campo y entrevistas informales con agentes forestales. Se identifican y presentan una serie de intervenciones.



Empirical studies on flora poaching are scarce, and the few that exist tend to focus on the study of illegal logging. The goal of this paper is to provide a deeper understanding of the issue of timber theft in protected parks, as well as to identify potential avenues for detection and prevention of this criminal behavior, using the case study of split-rail theft at Humboldt Redwoods State Park in California (USA). We utilize script analysis to offer a detailed description of the crime-commission process and the procedural requirements to carry out this type of crime. To do so, we used a mixed methods design that included incident data collection, field observations, and informal interviews with park rangers. Interventions that could potentially disrupt the chain of events, based on Situational Crime Prevention, are identified, and discussed.