Violencia familiar y victimización fuera del hogar en adolescentes. Diferencias de género en relación con la polivictimización

Abstract

En el presente trabajo se analizan los efectos de la violencia familiar (VF) en adolescentes. Concretamente, se evalúa si existen diferencias entre los que la han experimentado y los que no, en relación con la probabilidad de ser víctima fuera del hogar y, en consecuencia, de ser polivíctima. El análisis se realiza con datos obtenidos mediante la aplicación de la tercera edición del instrumento International Self-Report Delinquency Study, ISRD-3, en una muestra de adolescentes de nivel secundaria en Guadalajara, México. Los resultados muestran que la violencia familiar directa (VFD) se relaciona con una mayor probabilidad de experimentar victimización fuera del hogar, mientras que los efectos de la violencia familiar indirecta (VFI) se observan sólo en las mujeres. Asimismo, al valorar si existen diferencias en la probabilidad de consumo de sustancias entre no víctimas, víctimas de VF, víctimas de delitos fuera del hogar y polivíctimas, se confirma la importancia de identificar la condición de víctima y los efectos diferenciados en función del género. Finalmente, se discuten las implicaciones de los resultados y se realizan algunas recomendaciones de intervención para las víctimas de VF.



In this paper the effects of family violence in adolescents are analyzed. Specifically, it is evaluated whether there are differences between those who have experienced it and those who have not, in relation to the probability of being a victim outside home and, consequently, of being a poly-victim. The analysis is performed with data obtained through the application of the third wave of the International Self-Report Delinquency Study, ISRD-3, in a sample of secondary school adolescents in Guadalajara, Mexico. The results show that direct experiencing of family violence is related to a higher probability of experiencing victimization outside home, while the effects of indirect experiencing are observed only in women. Likewise, when evaluating whether there are differences in the probability of substance use among non-victims, victims of family violence, victims of outside crimes, and poly-victims, the importance identifying the condition of victimization and the differentiated effects according to gender is confirmed. Finally, the implications of these results are discussed and some intervention recommendations for victims of family violence are developed.