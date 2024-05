Características de la co-delincuencia sexual femenina vs. las delincuentes sexuales en solitario

Abstract

La participación de las mujeres en la delincuencia sexual ha tenido un escaso seguimiento por parte de las investigaciones. Se ha realizado una revisión sistemática de las investigaciones que han comparado la delincuencia sexual femenina en solitario frente a las mujeres que participan en grupo. Se encontraron 10 estudios que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados muestran que las mujeres participan del comportamiento co-delictivo en una mayor proporción que de manera individual. Así mismo, la actividad delictiva sexual de las mujeres suele implicar, con una mayor frecuencia, a otros delincuentes, que suelen ser hombres y, en la mayoría de las ocasiones, son su pareja sentimental. Las mujeres que actúan en solitario suelen atacar a víctimas masculinas con las que no tienen relación, mientras que las que actúan en co-delincuencia actúan, sobre todo, contra sus hijos o contra menores que están a su cargo.



The involvement of women in sexual offenders with others has been poorly reported by investigations. A systematic review of the literature was conducted to evaluate research that has compared female sex offenders committed solo or in groups. 10 studies met inclusion and exclusion criteria. The results show that women participate in co-criminal behaviour to a greater extent than individuals. Likewise, the relationship that women have with their offender partners is the differentiating aspect of female sexual offenses. The majority of co-offenders are men and are their intimate partners. The victims are usually male and female and, above all, their children or dependent minors, while women acting alone often attack male victims with whom they have no relationship.