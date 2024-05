Abriendo la caja negra de la decisión sancionadora: Un estudio de las variables involucradas en la imposición de una separación del grupo

Abstract

La literatura previa sobre la toma de decisiones sancionadoras en instituciones penitenciarias ha puesto de relieve la existencia de factores legales y extralegales que afectan a la elección de la respuesta disciplinaria. Estos factores parecen particularmente relevantes cuando se trata de una sanción de aislamiento. La presente investigación pretende estudiar qué factores influyen en la imposición de una sanción de separación del grupo por días y en su duración en centros de internamiento para menores infractores. Para ello se llevan a cabo análisis inferenciales sobre una muestra de jóvenes sancionados disciplinariamente en un centro de internamiento catalán. Los resultados muestran que tanto la elección de la separación de grupo como su duración atienden principalmente a factores legales, aunque también se observa la influencia de factores extralegales, como por ejemplo que el hecho de ser hombre aumenta las probabilidades de ser aislado.



Previous literature on disciplinary decision-making in correctional institutions highlights the existence of legal and extra-legal factors that affect the disciplinary response. These factors are particularly relevant when a disciplinary segregation is involved. The present research aims to study which factors influence the imposition of a group separation sanction and its duration in youth prisons. The research is based on the theory of focal concerns and inferential analyses are carried out on a sample of juveniles deprived of liberty in a Catalan youth prison. The results show that legal factors have influence. However, there is also relevant extralegal factors such as the fact of being male that increases the probability of being sanctioned.