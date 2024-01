Predictive Policing als Instrument zur Prävention von Wohnungseinbruchdiebstahl. Wissenschaftliche Evaluation des Pilotprojekts P4-2 2017-2018

Description

Wie auch in anderen Regionen Deutschlands ist in Baden-Württemberg die Anzahl der Wohnungseinbruchdiebstähle in den Jahren 2007 bis 2014 stark angestiegen. Um dem entgegenzuwirken, startete die baden-württembergische Polizei unter Leitung des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg im Jahr 2015 das Pilotprojekt P4. Dabei kam im Bereich der Polizeipräsidien Karlsruhe und Stuttgart eine kommerzielle Computersoftware (PRECOBS) zum Einsatz. Diese sagt vorher, ob in bestimmten Gebieten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Einbrüche besteht, woraufhin ein Alarm generiert wird, auf den entsprechende polizeiliche Maßnahmen folgen. Ziel war es, sogenannte Near-Repeat-Delikte zu verhindern, das sind Wohnungseinbrüche, die häufig in räumlicher und zeitlicher Nähe auf einen ersten Einbruch folgen. Inwieweit das funktioniert, wurde vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht (ehemals Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht) evaluiert. Die Evaluation von P4 (30. Oktober 2015 bis 30. April 2016) wurde mit einem Ergebnisbericht abgeschlossen. 1