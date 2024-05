Un control social selectivo, una desvinculación moral selectiva: Repensar la justicia restaurativa con personas condenadas por delitos contra los ecosistemas y los animales

Abstract

Desde la Criminología verde, en este artículo se profundiza en dos ideas principales, extraídas de estudios anteriores. A nivel estructural, el control punitivo resulta especialmente selectivo para el tipo de delitos de los que se ocupa dicha Criminología, lo que provoca impunidad en los casos más graves y agravación de las condiciones de desigualdad en los casos menos graves, que son los que principalmente desembocan en prisión. A nivel individual, entre las escasas personas condenadas, tanto a prisión como a medidas penales alternativas, se observa una falta de responsabilización, achacable en parte a percepciones de victimismo y a procesos de desvinculación moral selectiva. Por ello, del análisis de entrevistas a personas condenadas en Cataluña y el País Vasco, se concluye que, no sin riesgos, algunas dinámicas específicas y complementarias de justicia restaurativa, dentro de programas más amplios interjurisdiccionales, en los ámbitos penal y administrativo, podrían ofrecer respuestas más adecuadas, adaptadas a la diversidad de los daños.



From the standpoint of green criminology, this article delves into two main ideas developed in previous studies. At the structural level, punitive control is particularly selective for the crimes dealt with by green criminology, which leads to impunity in the most serious cases and to the aggravation of the conditions of inequality in the less serious cases that involve imprisonment. At the individual level, among the few people sentenced, both to prison and to alternative penal measures, there is a lack of accountability, attributable in part to perceptions of victimism and processes of selective moral disengagement. Therefore, after an analysis of interviews with convicted persons in Catalonia and the Basque Country, it is concluded that, not without risk, some specific and complementary dynamics of restorative justice, within broader interjurisdictional programs in administrative and criminal law, could offer more appropriate responses, adapted to the diversity of harms.