Violencia en pareja y diversidad sexo-genérica: Una revisión sistemática sobre las fuentes de apoyo para víctimas

Abstract

En la violencia en parejas de minorías sexuales existen determinados factores de riesgo que dificultan a las víctimas solicitar ayuda o acceder a los servicios de apoyo. Este trabajo presenta una revisión sistemática sobre las diferentes fuentes de apoyo para las víctimas, en concreto sobre las barreras en el proceso de búsqueda de ayuda. De 198 estudios revisados, 41 fueron preseleccionados y de estos se seleccionaron 12 estudios que cumplían los criterios de inclusión metodológicos. Los resultados de esta investigación muestran que no todas las víctimas solicitan ayuda en atención a diferentes razones personales, sociales e institucionales. Entre las diferentes fuentes de apoyo a las que recurren las víctimas que sí inician en el proceso de búsqueda de ayuda, el más prevalente es el apoyo formal del asesoramiento psicológico combinándose en muchos casos con el apoyo informal de las amistades. Esta revisión encuentra limitaciones en la literatura analizada y señala recomendaciones para futuras investigaciones.



In violence in sexual minority couples there are certain risk factors that make it difficult for victims to seek help or access support services. This paper presents a systematic review of the different sources of support for victims, considering the barriers in the process of seeking help. Of 198 studies reviewed, 41 were pre-selected and of these 12 studies that met the methodological inclusion criteria were selected. The results of this research show that not all victims request help for different personal, social, and institutional reasons. Among the different sources of support for victims who do start the help-seeking process, the formal support of psychological counseling is significant, combining in many cases with the informal support of friends. This review finds limitations in the analyzed literature and points out recommendations for future research.