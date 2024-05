Acciones cotidianas que contribuyen al ecocidio. Una aproximación exploratoria a la propuesta de Robert Agnew desde la teoría general de la frustración.

Abstract

El presente estudio emplea los datos de la Encuesta Social 2018: Hogares y Medio Ambiente en Andalucía para explorar la propuesta de Robert Agnew de aplicar los planteamientos de las principales teorías criminológicas al análisis de acciones cotidianas que contribuyen al ecocidio, entendido como la contaminación y la destrucción del medioambiente natural en formas que reducen su capacidad de sostener la vida. Más específicamente, se estudia la aplicabilidad de la teoría general de la frustración y, en particular, del concepto de frustración medioambiental, distinguiendo entre sus dimensiones objetiva y subjetiva. Los resultados apoyan parcialmente el planteamiento de Agnew. Se discuten las posibles razones y las implicaciones de estos hallazgos y se proponen futuros desarrollos de esta prometedora línea de investigación.



This study uses data from the Social Survey 2018: Households and the Environment in Andalusia to explore Robert Agnew’s proposal of applying the propositions of the main criminological theories to the analysis of the ordinary acts that contribute to ecocide, understood as the contamination and destruction on the natural environment in ways that reduce its ability to support life. More specifically, the applicability of the General Strain Theory is addressed and, particularly, of the concept of environmental strain, making a distinction between its objective and subjective dimensions. The results partially support Agnew’s approach. Possible reasons underlying and implications of these findings are discussed, and future directions for this promising line of research are suggested.