La (ré)intégration sociocommunautaire comme réponse au morcellement organisationnel et clinique des personnes judiciarisées

Description

Dans cet article, les auteurs explorent les enjeux théoriques associés à la prise en charge des personnes judiciarisées qui font face à des problématiques multiples. Les intervenants souhaitant répondre aux besoins de ces individus qui ont un profil clinique plus complexe rencontrent souvent des obstacles systémiques et se heurtent aux limites inhérentes à la logique sectorielle qui caractérise le système de prise en charge. Cette compartimentalisation des services aurait été exacerbée entre autres par la managérialisation de l’intervention, par l’avènement du paradigme des données probantes et par la perte d’autonomie des intervenants. Pour mieux venir en aide aux personnes judiciarisées qui vivent des problématiques multiples, il devient nécessaire d’encourager la collaboration et le dialogue entre les professionnels affiliés à différents secteurs de l’intervention. Pour favoriser une meilleure articulation et une plus grande cohérence des interventions, les auteurs suggèrent de miser sur une approche intersectorielle et d’adopter une finalité commune autour du concept de (ré)intégration sociocommunautaire. Cette finalité commune permettrait de rallier plusieurs secteurs de l’intervention autour d’une approche globale et fédératrice qui échapperait en partie à la logique sectorielle qui prévaut dans le système de prise en charge.