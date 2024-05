Problematizando el victimismo ambiental. El caso de San Cristóbal de las Casas

Abstract

Este estudio explora la categoría criminológica verde de la victimización medioambiental en relación con el enfoque del “daño del medio ambiente” con el fin de ofrecer una visión de su complejidad subyacente. Comprender esta complejidad resulta clave para arrojar luz sobre los fenómenos de victimización oculta y adaptar las medidas correctivas a las necesidades de las víctimas. El objetivo principal del enfoque del daño del medio ambiente es asumir la responsabilidad; sin embargo, no tiene en cuenta las relaciones, a veces complejas, de las víctimas con los factores que les causan daño. Este estudio pone de relieve estos límites al analizar el caso de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas desde una perspectiva de criminología verde, haciendo hincapié en la necesidad de comprender de manera holística el proceso de victimización. A continuación señala que el enfoque del daño debería abarcar tanto la condición de víctima como el ámbito de los recursos, a fin de proporcionar los mecanismos de reparación adecuados. En este sentido la justicia restaurativa podría ser una vía a tener en cuenta.



This study explores the green criminological category of environmental victimhood in relation to the ‘environmental harm’ approach so as to offer insight into its underlying complexity. Understanding this complexity is key to shedding light on phenomena of hidden victimisation and tailoring remedial actions to meet victims’ needs. The main purpose of the environmental harm approach is to establish responsibility; however, it fails to account for the victims’ sometimes complex relations with the factors that are causing them harm. This study highlights such limits by discussing the case of Coca-Cola in San Cristobal de las Casas from a green criminological perspective, emphasising the need to holistically understand the process of victimisation. It then argues that the harm approach should encompass both the status of victim and the realm of remedies so as to provide adequate redress mechanisms. Restorative justice could be a valuable path in this regard.