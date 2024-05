Sustento, oportunidad y estigma. Un estudio exploratorio sobre el trabajo y la formación ocupacional penitenciaria.

Abstract

La formación ocupacional y los programas de trabajo en los centros penitenciarios son uno de los principales instrumentos para la reinserción y reeducación de la población penada. Conocer los procesos de acceso, desempeño y sus impactos resulta fundamental para conocer su efectividad. Este trabajo trata de profundizar en esta temática a través del análisis de las motivaciones, significados y dificultades que expresan los reclusos sobre estas dos actividades. Para ello se han llevado a cabo diez entrevistas semiestructuradas a reos de segundo y tercer grado. Los principales resultados señalan que ambos instrumentos se siguen percibiendo como medios adecuados para la inserción laboral después del periodo carcelario. Entre las motivaciones destacan la realización personal, el logro de un beneficio económico o la evasión de las drogas. Como obstáculos, la dificultad de acceso, falta de medios desde la administración y el estigma de ser un preso de confianza.



Occupational training and work programs in prisons are one of the main instruments for the reintegration and re-education of the prison population. Knowing the processes of access, performance and their impacts is essential to know their effectiveness as well as possible improvements. This work tries to advance in this issue through the analysis of the motivations, meanings and difficulties that inmates express about these activities. For this, ten semi-structured interviews have been carried out with second and third grade inmates. The main results indicate that both instruments are still perceived as adequate means for labor insertion after the prison period. Among the motivations are personal fulfillment, the achievement of an economic benefit or the avoidance of drugs. As obstacles, the difficulty of access, lack of means from the administration and the stigma of being a trusted prisoner.