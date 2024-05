Mujeres en grupos organizados de tráfico de drogas: Un enfoque de red social

Abstract

Los grupos del crimen organizado se entienden tradicionalmente compuestos por hombres, con una estructura jerárquica rígida y tareas bien divididas. Sin embargo, estudios recientes han venido mostrando que las redes criminales (estructura horizontal) son cada vez más comunes e incluso una alternativa a la estructura rígida típica del crimen organizado, lo que permite un grupo criminal más flexible, dinámico y adaptable. Además, las mujeres están cada vez más presentes en estos grupos, como en los grupos de narcotraficantes, y, en algunos casos, desempeñan papeles relevantes en las organizaciones criminales. En este estudio, se analizaron expedientes judiciales penales relacionados con el tráfico de drogas del crimen organizado que involucran a cien acusados mediante la aplicación de técnicas de análisis de redes criminales. El objetivo fue examinar la participación y centralidad de las mujeres en el funcionamiento de los grupos narcotraficantes. Los resultados muestran que las mujeres tienen funciones relevantes dentro de sus grupos y las medidas de centralidad evidencian que las mujeres desempeñan papeles importantes, siendo algunas de ellas protagonistas decisivas en el funcionamiento del grupo.



Organised crime groups are traditionally understood as being composed of men, with a rigid hierarchical structure and well-divided tasks. However, recent studies have been showing that criminal networks (horizontal structure) are increasingly common and even an alternative to the typical rigid structure in organized crime, which allows for a more flexible, dynamic, and adaptive criminal group. Moreover, women are progressively present in such groups, especially in drug trafficking groups, and, in some cases, play relevant roles inside those criminal organisations.

In this study, criminal court files related to trafficking organised crime groups involving one hundred defendants were analysed by applying criminal network analyses techniques. The objective was to examine the participation and centrality of women in the functioning of the drug trafficking groups. The findings show that women have a significant presence within these networks, play important roles inside the criminal networks and enjoy of high centrality positions, being some of them decisive key players in the functioning of the group.