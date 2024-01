key-enter This Pub is a Version of

Arbeitsalltag und Zufriedenheit von Anstalts- und Gefängnisleitenden im Schweizer Justizvollzug: Ergebnisse einer explorativen Befragung

doi.org Description Mittels einer Online-Befragung von Direktor:innen aus Anstalten des Straf- und Massnahmenvollzugs sowie Gefängnissen (N = 45, Rücklauf 54,2 %) wurden die Rahmenbedingungen der Arbeit der Führungspersonen im Schweizer Justizvollzug untersucht. Neben beschreibenden Analysen wurde mittels Korrelationsanalysen geprüft, ob Zusammenhänge zwischen der Bewertung der Ressourcen und der Bewertung des Anstaltsklimas sowie der Bewertung des eigenen Handlungsspielraums bestehen und ob diese die Bewertung der Mitbestimmung der eigenen Mitarbeitenden beeinflussen. Insgesamt konnte eine eher hohe Zufriedenheit bezüglich der eigenen Möglichkeiten, den Arbeitsalltag zu gestalten, festgestellt werden. Weiter zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit dem eigenen Handlungsspielraum und der Mitbestimmung der Mitarbeitenden. In einigen Anstalten sollte die Ausstattung mit Ressourcen verbessert werden. Etwa zwei Drittel der Befragten berichten von Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung.