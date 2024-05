Derecho penal mexicano y maltrato animal. Un análisis desde la criminología verde

Abstract

Para la Criminología verde, las leyes contribuyen al desarrollo de daños y enfoques especistas en contra de los animales. Esta investigación analiza el contenido de la legislación mexicana para conocer cómo están tipificados los delitos en contra de los animales y si está presente un enfoque especista. Se revisaron constituciones, códigos penales y leyes administrativas de los distintos niveles de gobierno de México. El Derecho penal federal brinda más protección a los animales silvestres. Existen gobiernos estatales que aún no tipifican delitos en contra de los animales y más de la mitad presenta un enfoque especista sobre todo en actividades culturales y deportivas y, únicamente menos del 10% reconoce a los animales como seres sintientes. El Estado mexicano puede estar contribuyendo al desarrollo de daños en contra de los animales al facilitar a través de la legislación la invisibilización de ciertos grupos de animales y la tolerancia de prácticas dañinas.



For green criminology, laws contribute to the development of harm and speciesist approaches against animals. This research analyzes the content of Mexican legislation to find out how crimes against animals are classified and if a speciesist approach is present. Constitutions, penal codes, and administrative laws of the different levels of government in Mexico were reviewed. Federal criminal law provides more protection for wild animals. There are state governments that still do not classify crimes against animals and more than half present a speciesist approach, especially in cultural and sports activities, and only less than 10% recognize animals as sentient beings. The Mexican State may be contributing to the development of harms against animals by facilitating through legislation the invisibility of certain groups of animals and the tolerance of harmful practices.