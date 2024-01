Femizid – Eine Bestandsaufnahme aus kriminologischer Perspektive

Description

Der Begriff Femizid findet in der gesamtgesellschaftlichen Debatte in Deutschland erst in jüngster Zeit Aufmerksamkeit. Anders als in anderen Ländern ist er in der kriminologischen Forschung bisher wenig bearbeitet worden. Auch wenn sich das zurzeit ändert, scheint eine Übersicht über den Begriff, dazugehörige Debatten, mögliche Erscheinungsformen, Prävalenzen sowie die rechtliche Einordnung als Grundlage notwendig. Diese Aspekte werden in diesem Aufsatz in einem internationalen Kontext betrachtet.