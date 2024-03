Criminaliteit en de aanpak ervan. Is er plaats voor een evolutief perspectief? Deel 6: Veiligheidsbevordering en leefbare gemeenschappen

Abstract

In een vorige bijdrage belichtten we het werk van de evolutionaire econoom Robert Frank, meer bepaald het morele commitment- of samenwerkingsprobleem. In zijn bekende boek Passions within reason (1987) analyseert Frank ons gedrag dat niet past in een eng economisch mensbeeld gericht op puur psychologisch eigenbelang. Sommige mensen geven fooien in restaurants waar ze nooit meer terugkomen, sommige koppels blijven elkaar trouw ook in moeilijke tijden, mensen nemen wraak ook al is dat soms ‘duur’ – op de lange termijn kan wraak nadelig zijn. Die variabiliteit is interessant en dergelijk gedrag roept al decennialang vragen op. …