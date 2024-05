Estudio psicométrico de una escala sobre actitudes hacia la igualdad de género con mujeres reclusas

Abstract

La literatura científica ha demostrado que un elevado porcentaje de mujeres reclusas ha sufrido violencia de género en algún momento de su vida. En este contexto, surge la necesidad de analizar en qué medida estas mujeres tienen interiorizados los estereotipos y roles de género que fomentan la dependencia emocional hacia un varón. En este trabajo se presenta el estudio psicométrico de una escala para medir las actitudes hacia la igualdad de género de esta población. Los análisis estadísticos de fiabilidad y validez se realizaron con 366 mujeres internas en siete centros penitenciarios españoles. Los resultados del análisis factorial exploratorio y confirmatorio realizados ofrecen una solución satisfactoria tanto en la estructura factorial de la escala como en los niveles de consistencia interna. Así pues, el modelo propuesto puede contribuir a la investigación en este ámbito y a la intervención socioeducativa con mujeres privadas de libertad.



Scientific literature has proven that a high percentage of women prisoners have suffered intimate partner violence at some point in their lives. In this context, it is necessary to analyse the extent to which these women have internalised gender stereotypes and roles that promote emotional dependence on a male. This paper presents the psychometric study of a scale to measure attitudes towards gender equality in this population. Statistical analyses of reliability and validity were carried out with 366 female inmates in seven Spanish prisons. The results of the exploratory and confirmatory factor analysis offer a satisfactory solution both in the factorial structure of the scale and in the levels of internal consistency. Thus, the proposed model can contribute to research in this field and to socio-educational intervention with female prisoners.