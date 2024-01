key-enter This Pub is a Version of

Fuentes de datos para la investigación de la delincuencia en España Hide Description

Published on Dec 31, 2021

dx.doi.org Description España, recoge una selección de artículos que intentan ofrecer una comprensión detallada de las fuentes de datos disponibles en España para el estudio de la delincuencia, así como cuestiones relacionadas con su uso y acceso. El objetivo fue crear una colección que pudiera servir como recurso para aquellas personas interesadas en utilizar datos españoles para realizar estudios de investigación sobre la delincuencia y/o el sistema de justicia penal. Los siete artículos recogidos en el número especial ofrecen claras ilustraciones del tipo de estudio que se puede realizar utilizando estos datos, información práctica sobre cómo acceder a ellos, y evaluaciones críticas y enormemente útiles a tener en cuenta si se decide utilizar estas fuentes de datos para nuestros estudios. Se han tratado fuentes de estadísticas oficiales y encuestas de victimización, fuentes de datos españolas e internacionales, datos pertenecientes