Redes de tráfico ilegal de vida silvestre en el noreste mexicano, un análisis desde la criminología verde

Abstract

Este estudio analiza las redes de tráfico ilegal de seis especímenes de vida silvestre en el noreste de México en tres grupos de actores sociales: grupos criminales, servidores públicos y personas civiles. Se realizaron entrevistas semiestructuradas del 2019 a 2021 a los compradores de especímenes de fauna para identificar a los miembros de cada red. La información fue procesada con el programa Gephi (v. 0.9.2) para analizar las métricas de cada red. Los resultados muestran que son redes ilegales de segundo nivel, por lo que dependen del capital social, humano y económico de otras redes de tráfico ilegal de drogas, personas y armas de fuego y se encuentran interrelacionadas con ellas. El tráfico ilegal de vida silvestre es un fenómeno multifactorial con daños ambientales, económicas y sociales, por lo que el estudio de las redes que lo promueven puede orientar las actuaciones institucionales para su regulación y prevención debido a la información que proporcionan a nivel micro y macro.



This study analyses the illegal trafficking networks of six wildlife specimens in north-eastern Mexico in three groups of social actors: criminal groups, public servants and civilians. Semi-structured interviews were applied from 2019 to 2021 to purchasers of wildlife specimens to identify the members of each network. The information was processed in Gephi software (v. 0.9.2) to analyse the metrics of each network. The results show that these networks are considered second-level illegal networks, which depend on the social, human and economic capital of other illegal drug, human and firearms trafficking networks and are interrelated with them. Illegal wildlife trafficking is a multifactorial phenomenon with environmental, economic and social damages, so the study of networks can guide institutional actions for regulation and prevention due to the information these networks provide at the micro and macro levels.