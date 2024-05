El vertido ilegal de residuos sólidos: un estudio de caso

Abstract

El vertido ilegal de residuos es un problema global que compromete el medioambiente. España encabeza el ranking de infracciones medioambientales con más de 1500 vertederos ilegales, aunque la alta cifra negra -y ausencia de estudios - impide conocer la verdadera magnitud del fenómeno. Este trabajo tiene como objetivo localizar y analizar los puntos de residuo sólido ilegal (frecuencia, distribución geográfica, variables asociadas, composición, etc.) tomando como estudio de caso la ciudad de Mérida (Badajoz). El método, de carácter mixto, se ha basado en el análisis de datos policiales, batidas de campo, y entrevistas y cuestionarios a contactos clave. Los resultados revelan la presencia de 1110 puntos de vertido ilegal ubicados en zonas periurbanas. Se trata de una conducta frecuente llevada a cabo para ahorrar tasas. Es necesario mejorar la trazabilidad del residuo, incentivar el reciclado y sensibilizar a la población.



The illegal dumping of waste is a global problem that compromises the environment. Spain leads the European ranking of environmental offenses with more than 1,500 illegal sites, although the high black figure -and the absence of studies- makes it impossible to know the true magnitude of the phenomenon. This work aims to locate and analyze the points of illegal solid waste (frequency, geographic distribution, associated variables, composition, etc.), taking the city of Mérida (Badajoz) as a case study. The method, of a mixed nature, has been based on the analysis of police data, field raids, and interviews and questionnaires with key contacts. The results reveal the presence of 1,110 illegal dumping points located in peri-urban areas. This is a frequent behaviour carried out to save fees. It is necessary to improve the traceability of waste, encourage recycling and raise awareness among the population.